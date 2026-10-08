Noida News: लखनऊ जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द

विज्ञापन



नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लखनऊ जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या-6ई-7624 को रद्द कर दी गई। अचानक फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों को परेशान होना पड़ा। दूसरी ओर लखनऊ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाली इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई-7625 भी अपने निर्धारित समय से देरी से पहुंची। इस फ्लाइट के उतरने का समय सुबह करीब 8:40 बजे तय था लेकिन यह लगभग 1 घंटा 40 मिनट की देरी से सुबह करीब 10:20 बजे लैंड कर सकी। ब्यूरो