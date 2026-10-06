फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   lok shakti presedent house arrest

Noida News: भाकियू लोकशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यौराज सिंह हाउस अरेस्ट

Tue, 06 Oct 2026 07:40 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 07:40 PM IST
विज्ञापन
lok shakti presedent house arrest
रबूपुरा (संवाद)।
विज्ञापन

यमुना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र के पीड़ित किसानों को आवासीय प्लॉट दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यौराज सिंह को पुलिस ने मंगलवार की सुबह उनके निवास पर हाउस अरेस्ट कर लिया। श्यौराज सिंह ने बताया कि सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार और कांस्टेबल पंकज सिंह ने सुबह पहुंचकर उन्हें नजरबंद कर दिया। गांव रोनीजा क्षेत्र में पिछले 15 माह से किसानों का शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन चल रहा है। यमुना प्राधिकरण और प्रदेश सरकार को ज्ञापन देने के बाद अब वे केंद्र सरकार से संपर्क करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई कर दी। संगठन ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आवाज दबाने का प्रयास करार दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed