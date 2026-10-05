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Noida News: 61 हजार से ज्यादा ने समय पर दे रहे बिजली बिल

Mon, 05 Oct 2026 10:17 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 10:17 PM IST
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light bill
ग्रेटर नोएडा। शहर के 61080 उपभोक्ता समय से बिजली बिल जमा कर रहे हैं। एनपीसीएल ने इन उपभोक्ताओं को कंज्यूमर पखवाड़ा के तहत सम्मानित किया हैं। जिसके साथ ही कंपनी का कंज्यूमर पखवाड़ा समाप्त हो गया। कंपनी के अफसरों ने बताया कि दो सप्ताह के कार्यक्रम के माध्यम से उपभोक्ताओं से सीधे जुड़ना, उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करना और बिजली के सुरक्षित व समझदारी से इस्तेमाल के प्रति जागरूक करना था। एनपीसीएल के प्रवक्ता मनोज कुमार झा ने बताया कि कंज्यूमर पखवाड़ा का आयोजन संवाद, समाधान और सम्मान की थीम पर किया गया। इसमें बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने भाग लिया। 61,080 उपभोक्ताओं को प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। जो 1 सितंबर 2026 को उपभोक्ताओं की क्रेडिट स्थिति के आधार पर जारी किए गए। इनमें 29,676 उपभोक्ताओं को स्वर्ण, 13,998 को रजत और 17,406 को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। ब्यूरो
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