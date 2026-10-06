Noida News: कपिल देव इनविटेशनल में भिड़ेंगे दिग्गज

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संवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। जेपी ग्रीन्स गोल्फ में 7 से 10 अक्टूबर तक चौथी कपिल देव इनविटेशनल टूर चैंपियनशिप आयोजित होगी। डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश के शीर्ष गोल्फरों के साथ आठ देशों के 10 विदेशी खिलाड़ी भी चुनौती पेश करेंगे। टूर्नामेंट की कुल पुरस्कार राशि दो करोड़ रुपये है।पहली बार टूर चैंपियनशिप के रूप में आयोजित हो रही प्रतियोगिता में ऑर्डर ऑफ मेरिट के शीर्ष-60 समेत 64 पेशेवर खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। यह सत्र का अंतिम टूर्नामेंट है, जिसके बाद रेस टू डीपी वर्ल्ड इंडिया चैंपियनशिप के लिए शीर्ष-24 खिलाड़ियों का चयन होगा। ऐसे में ट्रॉफी के साथ रैंकिंग में जगह बनाने के लिए भी कड़ा मुकाबला होगा।भारतीय खिलाड़ियों में शुभंकर शर्मा, युवराज संधू, सप्तक तलवार, खलिन जोशी, वीर अहलावत, हनी बैसोया, अक्षय शर्मा और राशिद खान प्रमुख हैं। सप्तक तलवार अपने होम कोर्स पर उतरेंगे। ग्रेटर नोएडा के अमरदीप मलिक और अर्जुन शर्मा भी चुनौती पेश करेंगे।विदेशी खिलाड़ियों में श्रीलंका के एन थंगाराजा, इटली के मिशेले ऑर्टोलानी, बांग्लादेश के जमाल हुसैन समेत अन्य खिलाड़ी शामिल हैं। प्रो-एम प्रारूप भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। प्रत्येक टीम में एक प्रोफेशनल और एक अमेच्योर खिलाड़ी होगा। चारों राउंड के बाद शीर्ष तीन प्रो-एम टीमों को पुरस्कृत किया जाएगा। पीजीटीआई के अध्यक्ष कपिल देव और सीईओ अमनदीप जोहल भी मौजूद रहेंगे।