Noida News: रजत विहार में आम सभा, पानी-सीवर और पार्किंग की समस्या उठी

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नोएडा। सेक्टर-62 स्थित रजत विहार के बी-ब्लॉक में आम सभा आयोजित की गई। इसमें निवासियों ने पानी, सीवर, बिजली, पार्कों की साफ-सफाई व रखरखाव, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं उठाईं। लोगों ने समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की। रजत विहार निवासी अमित कुमार गुप्ता और अन्य निवासियों ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को नोएडा प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों के सामने रखा जाएगा और समाधान के लिए उनसे मुलाकात की जाएगी। सभा में रविंदर कुमार सिंह, कैलाश यादव, नरेंद्र शर्मा, रितेश दुग्गल, विपुल जौहरी समेत अन्य निवासी मौजूद रहे। ब्यूरो