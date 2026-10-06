फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Innovation Festival Organized at DIET

Noida News: डायट में नवाचार महोत्सव आयोजित

Tue, 06 Oct 2026 07:02 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 07:02 PM IST
विज्ञापन
Innovation Festival Organized at DIET
यमुना सिटी। दनकौर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में प्राचार्य अर्चना गुप्ता के निर्देशन में दो दिवसीय नवाचार महोत्सव-2026 आयोजित किया गया। महोत्सव में जनपद के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के 70 से 80 शिक्षकों ने शिक्षण-अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए टीएलएम और शैक्षिक नवाचारों का प्रदर्शन किया। निर्णायक मंडल में प्रो. प्रदीप कुमार, डॉ. सीमा भाटी और प्रो. श्रीकांत द्विवेदी शामिल रहे। प्राथमिक स्तर पर बूढ़ा बिसरख की निसि प्रिया प्रथम, वजीरपुर की रेनू चौहान द्वितीय और जैतपुर की कल्पना तृतीय रहीं। उच्च प्राथमिक में मामूरा की सुमन सिंह प्रथम, रोनीजा की शालिनी सारस्वत द्वितीय और लडपुरा की श्वेता कनौजिया तृतीय रहीं। माध्यमिक स्तर पर खटाना की अंजू जैन प्रथम, जितेंद्र गुप्ता द्वितीय और प्रियंका बंसल तृतीय रहे। इस दौरान नोडल अधिकारी भोला कुमार समेत अन्य प्रवक्ता मौजूद रहे। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें