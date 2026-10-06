Noida News: इंडस वैली ने जीता मुकाबला

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सेक्टर-115 स्थित रणभूमि क्रिकेट मैदान में मंगलवार सुबह बीग हिट्स टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन-5 का लीग मुकाबला खेला गया। मैच में इंडस वैली पब्लिक स्कूल नोएडा ने सेंट टेरेसा क्रिकेट टीम को 151 रन से हराया। टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडस वैली की टीम ने सात विकेट खोकर 246 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सेंट टेरेसा की टीम 95 रन पर ऑलआउट हो गई। इंडस वैली के रितज मलिक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 157 रन बनाए और बेस्ट बैटर रहे। वहीं सेंट टेरेसा के यश रावत ने दो विकेट लेकर बेस्ट बॉलर का पुरस्कार हासिल किया।