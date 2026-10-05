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Noida News: नई तकनीकों के साथ खुद को तैयार करें भावी डेंटिस्ट

Mon, 05 Oct 2026 07:40 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 07:40 PM IST
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induction for a dentist
माई सिटी रिपोर्टर
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ग्रेटर नोएडा। शारदा विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेज की ओर से नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन एवं स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण, पाठ्यक्रम, सुविधाओं, नियमों और दंत चिकित्सा शिक्षा की विभिन्न संभावनाओं से परिचित कराना रहा। डीन डॉ. हेमंत सावने ने संस्थान की शैक्षणिक परंपराओं और दंत चिकित्सा के क्षेत्र में करियर की संभावनाओं की जानकारी दी। मुख्य अतिथि अरिंदम मोदक ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में सफलता के लिए निरंतर सीखना और नई तकनीकों से अपडेट रहना जरूरी है। इस मौके पर डॉ. एसपी अग्रवाल, प्रो चांसलर वाईके गुप्ता, डीन डॉ. निरुपमा गुप्ता, डॉ. पल्लवी शर्मा, डॉ. सिद्धार्थ, डॉ. राधिका गुप्ता, डॉ. रोहित शर्मा, डॉ. रिचा मिश्रा, पीआर निदेशक डॉ. अजित कुमार आदि मौजूद रहे।


अंकुर त्रिपाठी
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