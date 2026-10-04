Noida News: सेक्टर-51 और 52 मेट्रो के बीच स्काईवॉक का शुभारंभ

विज्ञापन



विधायक पंकज सिंह ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों से परियोजना की जानकारी ली। एसीईओ वंदना त्रिपाठी ने बताया कि 36.90 करोड़ रुपये की लागत से बने इस स्काईवॉक की लंबाई 460 मीटर और चौड़ाई 6.50 मीटर है। यह पूरी तरह वातानुकूलित है। यात्रियों की सुविधा के लिए इसमें 10 ट्रैवलटर लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए 36 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। विधायक ने कहा कि स्काईवॉक से दोनों मेट्रो स्टेशनों के बीच आवागमन आसान और सुरक्षित होगा। ब्यूरो विज्ञापन

विधायक पंकज सिंह ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों से परियोजना की जानकारी ली। एसीईओ वंदना त्रिपाठी ने बताया कि 36.90 करोड़ रुपये की लागत से बने इस स्काईवॉक की लंबाई 460 मीटर और चौड़ाई 6.50 मीटर है। यह पूरी तरह वातानुकूलित है। यात्रियों की सुविधा के लिए इसमें 10 ट्रैवलटर लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए 36 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। विधायक ने कहा कि स्काईवॉक से दोनों मेट्रो स्टेशनों के बीच आवागमन आसान और सुरक्षित होगा। ब्यूरो

नोएडा। एक्वा लाइन के सेक्टर-51 और ब्लू लाइन के सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन के बीच बने स्काईवॉक का रविवार को विधायक पंकज सिंह ने औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। इसे रक्षाबंधन के दिन 28 अगस्त को यात्रियों के लिए ट्रायल के तौर पर खोला गया था। अधिकारियों के मुताबिक, स्काईवॉक से रोजाना 75 हजार से अधिक यात्रियों को सुविधा मिलने का अनुमान है।