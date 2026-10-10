Noida News: सीजेपी के प्रदर्शन का असर, कई ट्रेनें रद्द....यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

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ग्रेटर नोएडा। दिल्ली में 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई। राजधानी में सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को लेकर किए गए इंतजामों के बीच रेल सेवाएं प्रभावित होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गईं। ट्रेनों के रद्द होने के कारण अपने स्थान तक पहुंचने के लिए यात्रियों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ा। इसका असर ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर भी दिखाई दिया, जहां बड़ी संख्या में यात्री बसों के इंतजार में घंटों खड़े रहे।