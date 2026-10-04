Noida News: हिमालयन वुल्वस ने 98 रन से जीता मुकाबला

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-73 स्थित यदू पब्लिक स्कूल में रविवार सुबह टी-20 ब्लास्ट सीजन-6 का लीग मैच खेला गया। मुकाबला हिमालयन वुल्वस ने 98 रन से जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए हिमालयन वुल्वस ने 8 विकेट गवां कर 296 रन बनाए। लक्ष्य हासिल करने उतरी रुद्र योद्धा 198 रन पर ऑल आउट हो गयी। रुद्र योद्धा के देवांश 3 विकेट लेकर बेस्ट बॉलर बने। वहीं विकुल सक्सैना शतक बनाकर बेस्ट बैटर बने।