Noida News: किसानों की मांगों पर जल्द होगी उच्चस्तरीय वार्ता

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ग्रेटर नोएडा। भारतीय किसान यूनियन (कृषक शक्ति) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को जिलाधिकारी से मुलाकात कर किसानों की लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के सीईओ तथा जिलाधिकारी की मौजूदगी में किसान संगठन के साथ संयुक्त बैठक कर समस्याओं के समाधान पर चर्चा की जाएगी।अमन ठाकुर ने कहा कि किसान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने प्रभावित किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा, 10 प्रतिशत विकसित भूखंड और पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रावधान लागू करने की मांग रखी। इसके अलावा पांच प्रतिशत भूखंड की पात्रता का समायोजन, बाजार दर के आधार पर सर्किल रेट निर्धारित करने की मांग की गई।किसानों ने स्थानीय उद्योगों में युवाओं को 50 से 60 प्रतिशत रोजगार आरक्षण और जेवर टोल पर स्थानीय लोगों को निशुल्क आवागमन की सुविधा देने की मांग भी रखी। प्रतिनिधिमंडल में राम भरोसे शर्मा, हरिप्रकाश सिंह, अनिल भाटी समेत संगठन के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।