फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   health checkup for 60 people in a camp

Noida News: जिम्स के शिविर में 60 लोगों की स्वास्थ्य और कैंसर स्क्रीनिंग

Tue, 06 Oct 2026 07:53 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 07:53 PM IST
विज्ञापन
health checkup for 60 people in a camp
- जांच में दो मरीजों में डायबिटीज, चार में ल्यूकोप्लेकिया की पुष्टि, 5 जांच के लिए जिम्स रेफर
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी



ग्रेटर नोएडा। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान के उद्देश्य से राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स) की ओर से मंगलवार को चौगानपुर में कैंसर एवं हेल्थ स्क्रीनिंग शिविर लगाया गया। शिविर में कुल 60 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। इस दौरान विभिन्न बीमारियों की शुरुआती स्तर पर पहचान के साथ जरूरतमंद मरीजों को आगे की जांच और उपचार के लिए उचित सलाह दी गई।




स्वास्थ्य जांच के दौरान नौ लोगों का रैंडम ब्लड शुगर (आरबीएस) टेस्ट किया गया। इनमें दो मरीजों में डायबिटीज की पुष्टि हुई। उन्हें चिकित्सकीय परामर्श के साथ नियमित फॉलोअप की सलाह दी गई। शिविर में कैंसर स्क्रीनिंग पर भी विशेष जोर रहा। मुंह की जांच के दौरान चार मरीजों में ल्यूकोप्लेकिया पाया गया। चिकित्सकों ने उन्हें आगे की जांच और नियमित फॉलोअप कराने की सलाह दी। वहीं, एक महिला में मास्टलगिया (स्तन में दर्द) की समस्या सामने आई हैं। वहीं, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए तीन महिलाओं के पैप स्मीयर टेस्ट किए गए। रिपोर्ट और चिकित्सकीय आवश्यकता के आधार पर उन्हें आगे की जांच एवं उपचार की सलाह दी गई हैं। जिम्स के निदेशक डॉ. ब्रिगेडियर राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि शिविर के दौरान गंभीर लक्षण या विशेषज्ञ परामर्श की जरूरत वाले पांच मरीजों को बेहतर जांच और उपचार के लिए जिम्स के लिए रेफर किया गया। चिकित्सकों ने लोगों को नियमित स्वास्थ्य जांच कराने और बीमारी के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज न करने की सलाह दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed