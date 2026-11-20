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शहर में पिछले कई दिनों से डीजल से चलने वाली कई गाड़ियों के बार-बार खराब होने का मामला सामने आ रहा है। वाहन मालिकों का आरोप है कि गाड़ी खराब होने पर जब वे अधिकृत वर्कशॉप और डीलरशिप पहुंच रहे हैं तो वहां खराबी की वजह डीजल की गुणवत्ता को बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी के प्रतिनिधि खराब डीजल का हवाला देकर वारंटी के तहत मरम्मत करने से भी इन्कार कर रहे हैं। दूसरी ओर, पेट्रोल पंप संचालक डीजल की गुणवत्ता को सही बता रहे हैं। ऐसे में वाहन मालिकों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है।इस मामले में वाहन मालिकों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ गाड़ियों की मरम्मत पर अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ रोजमर्रा के काम प्रभावित होने के साथ समय और मानसिक परेशानी भी बढ़ रही है। वाहन मालिकों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनकी गाड़ियों में खराबी की असली वजह क्या है और इसकी जिम्मेदारी किसकी है।वाहन मालिक संजय भाटी एडवोकेट ने बताया कि उनकी फॉर्च्यूनर कार में यमुना एक्सप्रेस वे के पंप से डीजल लिया गया था। कुछ दूरी पर चलने के बाद ही दिक्कत आने लगी। उसको सर्विस सेंटर पर खड़ा किया गया। वारंटी होने के बाद भी उसको ठीक नहीं किया जा रहा है। अब वह उसकी शिकायत जिला उपभोक्ता आयोग में करने की तैयारी कर रहे है।