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Noida News: जिला कारागार का मासिक निरीक्षण, 2271 बंदियों की स्थिति जानी

Wed, 07 Oct 2026 09:29 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 09:29 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ और जनपद न्यायाधीश के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शिवानी रावत ने बुधवार को जिला कारागार का मासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि जिला कारागार में वर्तमान में 2271 बंदी निरुद्ध हैं। सचिव ने किशोर बैरकों का निरीक्षण कर किशोर बंदियों से उनके मुकदमों की वर्तमान स्थिति और व्यक्तिगत समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने कारागार में संचालित लीगल एड सेल का भी निरीक्षण किया। महिला बैरक में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर निरुद्ध महिलाओं की समस्याएं सुनी गईं और उन्हें उपलब्ध कानूनी सहायता की जानकारी दी गई। ब्यूरो
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