Noida News: येलो जोन में पहुंच ग्रेनो का एक्यूआई
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 09:42 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 09:42 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। बारिश नहीं होने के कारण सोमवार को ग्रेनो का एक्यूआई येलो जोन में पहुंच गया है। शनिवार और रविवार को ग्रेनो का एक्यूआई ग्रीन जोन में 77 और 70 रहा था। जो सोमवार को येलो जोन में 110 पहुंच गया है। सितंबर माह में अब तक सात दिन में से तीन दिन एक्यूआई ग्रीन जोन में तो चार दिन येलो जोन में रहा है। वहीं शहर में जगह-जगह धूल उड़ रही है। उनको रोकने के इंतजाम नहीं हो रहे हैं। सूरजपुर, कुलेसरा, 130 मीटर रोड आदि जगह धूल उड़ रही है। ब्यूरो
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