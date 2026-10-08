Noida News: गरीब बेटियों के विवाह के लिए मिलेगा अनुदान

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ग्रेटर नोएडा (संवाद) । अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए शासन की ओर से शादी अनुदान योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत पात्र अभिभावकों को बेटी के विवाह के लिए 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। विवाह की तिथि से 90 दिन पहले और 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। पात्रता पूरी होने पर अनुदान की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह जानकारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लवेश कुमार सिसौदिया ने दी।