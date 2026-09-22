Noida News: गोरखपुर का टेराकोटा शिल्प होगा आकर्षण का केंद्र

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अफसरों ने बताया कि गोरखपुर के इस उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना में शामिल होने पर नया जीवन मिला है। उद्योग विभाग ने दीपिका सिंह (अतरंगी कलाकारी), सुनीता मौर्या (रीतिका कृतिका क्रिएशन), कमलेश तिवारी (गिफ्ट सिटी) और कोमल मद्देशिया (रोशनी एक उम्मीद ट्रस्ट) को स्टॉल लगाने के लिए चुना है। गोरखपुर के शिल्पियों की मेहनत और हुनर का प्रदर्शन करेंगे। नई पीढ़ी भी अब आधुनिक डिजाइन सीखकर अपने पुश्तैनी कारोबार में सक्रिय रूप से हाथ बंटा रही है। ब्यूरो

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ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 में इस बार गोरखपुर का टेराकोटा शिल्प आकर्षण का केंद्र होगा। यहां पर टेराकोटा उत्पादों के चार विशेष स्टॉल लगाए जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्थानीय शिल्पियों और कारोबारियों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से सीधे जुड़ने का मौका मिलेगा।