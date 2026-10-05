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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Golu Utsav to be held in Sector-62 starting October 11

Noida News: सेक्टर-62 में 11 अक्तूबर से सजेगा गोलू उत्सव

Mon, 05 Oct 2026 06:32 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 06:32 PM IST
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Golu Utsav to be held in Sector-62 starting October 11
नोएडा। दक्षिण भारत की समृद्ध परंपरा गोलू का आयोजन इस बार सेक्टर-62 स्थित श्री विनायक व श्री कार्तिकेय मंदिर परिसर में होगा। वैदिक प्रचार संस्थान की ओर से 11 अक्टूबर से नौ दिवसीय गोलू उत्सव आयोजित किया जाएगा। सात पायदानों पर 100 से अधिक देवी-देवताओं की मूर्तियां सजाई जाएंगी। गोलू में नवरात्र के दौरान मूर्तियों को सीढ़ीनुमा पायदानों पर सजाने की परंपरा है। आयोजन का उद्देश्य दक्षिण भारतीय संस्कृति और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। संवाद
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