Noida News: जीएनसीसी जूनियर्स ने 120 रन से हराया

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। जीएनसीसी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए 40 ओवर के मुकाबले में जीएनसीसी जूनियर्स ने इसड्राइव एंड थ्रीव क्रिकेट अकादमी को 120 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जीएनसीसी जूनियर्स ने 40 ओवर में 7 विकेट खोकर 297 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इसड्राइव एंड थ्रीव क्रिकेट अकादमी की टीम 27.1 ओवर में 177 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। जीएनसीसी की ओर से 67 रन बनाने वाले अनुज शाक्य को उन्हें मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।