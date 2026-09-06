Noida News: औषधि पार्क में बनेंगे ग्लास हाउस और फूड कोर्ट

विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। सेक्टर-91 में बने औषधि पार्क में बड़ी नर्सरी व फूड कोर्ट का संचालल जल्द शुरू होगा। यहां पौधों के संरक्षण के लिए तीन ग्लास हाउस बनाए जाएंगे। जिनका क्षेत्रफल 468 वर्ग मीटर है। इसके साथ ही पार्क में आने वाले लोगों के खाने-पीने की सुविधा के लिए फूड कोर्ट भी बनेगा। प्राधिकरण के उद्यान विभाग के इस प्रस्ताव को बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। यह जानकारी एसीईओ वंदना त्रिपाठी ने दी।उद्यान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ग्लास हाउस से अतिरिक्त खानपान के लिए वाणिज्यिक संपत्ति के रूप में यहां करीब 230 व 192 वर्ग मीटर की दो जगह जमीन खाली पड़ी हुई है। अधिकारियों ने बताया कि पार्क के रखरखाव पर हर साल 10-15 लाख रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। पार्क में ग्लास हाउस और फूड कोर्ट बनाने के लिए जल्द ही रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) जारी की जाएगी।