फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   GIMS becomes a hub for infection monitoring.

Noida News: संक्रमणों की निगरानी का केंद्र बना जिम्स

Wed, 07 Oct 2026 07:10 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 07:10 PM IST
विज्ञापन
GIMS becomes a hub for infection monitoring.
ग्रेटर नोएडा। जिम्स में अब पिस्सू, घुन, शरीर की जूं आदि से होने वाली संक्रामक बीमारियों के बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (सीएमसी), वेल्लोर के नेशनल रेफरेंस सेंटर फॉर रिकेट्सियल डिजीज ने जिम्स को नेशनल रिकेट्सियल सर्विलांस (एनआरएस) प्रोग्राम के तहत नॉर्थ जोन के लिए ‘स्पोक सेंटर’ के तौर पर चुना है। इससे स्क्रब टाइफस समेत रिकेट्सियल संक्रमणों की पहचान, निगरानी और नियंत्रण के प्रयासों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
विज्ञापन

रिकेट्सियल बीमारियां बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमणों का एक समूह हैं। इनमें स्क्रब टाइफस, म्यूरिन टाइफस, एपिडेमिक टाइफस और स्पॉटेड फीवर ग्रुप के संक्रमण प्रमुख हैं। इनमें से कई बीमारियां संक्रमित टिक, घुन, पिस्सू या जूं जैसे छोटे परजीवियों के काटने से मनुष्यों में पहुंचती हैं। समय पर पहचान और उपचार नहीं मिलने पर कुछ संक्रमण गंभीर स्थिति पैदा कर सकते हैं।
विज्ञापन

जिम्स के निदेशक डॉ. ब्रिगेडियर राकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि इस पहल से संक्रामक बीमारियों की निगरानी के लिए संस्थान की क्षमता मजबूत होगी और रिकेट्सियल बीमारियों की जल्द पहचान तथा उन्हें नियंत्रित करने के राष्ट्रीय प्रयासों में मदद मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विशेषज्ञों की टीम संभालेगी जिम्मेदारी
एनआरएस प्रोग्राम के तहत जिम्स में चिकित्सकीय और प्रयोगशाला स्तर पर निगरानी को मजबूत किया जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. वरुण गोयल को साइट कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। डॉ. मीतू सिंह, डॉ. आदित्य कुमार और डॉ. सोनल सिंह क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करेंगे। वैज्ञानिक डॉ. रॉबिन मारवाल प्रयोगशाला से जुड़े कार्यों के समन्वय की जिम्मेदारी संभालेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed