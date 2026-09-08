Noida News: 16 वर्षीय किशोरी 8 दिन से लापता

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दनकौर (संवाद)। रेलवे स्टेशन के नजदीक रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में आठ दिनों से लापता है। परिजनों ने काफी तलाश करने के बाद मंगलवार को दनकौर कोतवाली में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया है। परिवार के अनुसार, किशोरी एक सितंबर को अचानक घर से लापता हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।