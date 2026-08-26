Noida News: साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को वापस मिले 49 हजार
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 08:01 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 08:01 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। कासना कोतवाली की साइबर क्राइम टीम ने एक व्यक्ति को 49,814 रुपये वापस दिलाया है। पीड़ित साइबर ठगी का शिकार हो गया था और आरोपियों ने उसके फोन को हैक कर बैंक खाते से धनराशि निकाल ली थी। कासना गांव निवासी मानसिंह ने साइबर क्राइम पोर्टल पर इसकी शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि 2 जून को उनका फोन हैक कर फोन पे से 50 हजार रुपये निकाल लिए थे। कासना कोतवाली की साइबर टीम ने तुरंत कार्रवाई की। साइबर टीम की मदद से उसे 49,814 रुपये वापस मिल गए।
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