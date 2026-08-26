Noida News: 15 बीघा सरकारी जमीन से हटवाया कब्जा
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 08:07 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 08:07 PM IST
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फोटो
दनकौर। दनकौर नगर पंचायत ने बुधवार को कस्बे के गाड़ी मोहल्ले में पंचायत की 15 बीघा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण अभियान चलाकर उसे कब्जा मुक्त कराया। इस जमीन पर पिछले कई सालों से कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। नगर पंचायत के अधिकारियों ने बताया कि लगातार कई नोटिस देने के बाद भी जब कब्जा खाली नहीं हुआ तो उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। बुधवार को टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को हटाया। नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि दीपक सिंह ने बताया कि नगर पंचायत की सरकारी जमीन पर जहां-जहां कब्जा है, वहां कार्रवाई कर जमीन को कब्जामुक्त कराया जाएगा।
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दनकौर। दनकौर नगर पंचायत ने बुधवार को कस्बे के गाड़ी मोहल्ले में पंचायत की 15 बीघा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण अभियान चलाकर उसे कब्जा मुक्त कराया। इस जमीन पर पिछले कई सालों से कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। नगर पंचायत के अधिकारियों ने बताया कि लगातार कई नोटिस देने के बाद भी जब कब्जा खाली नहीं हुआ तो उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। बुधवार को टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को हटाया। नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि दीपक सिंह ने बताया कि नगर पंचायत की सरकारी जमीन पर जहां-जहां कब्जा है, वहां कार्रवाई कर जमीन को कब्जामुक्त कराया जाएगा।