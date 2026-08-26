Noida News: ताइक्वांडो में जीते सात पदक
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 07:48 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 07:48 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। गौतमबुद्ध नगर के खिलाड़ियों ने सीबीएसई क्लस्टर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए सात पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता 22 से 25 अगस्त तक बिजनौर स्थित मूलचंद अकादमी स्कूल में आयोजित हुई। अकादमी के कोच उमेश ने बताया कि खिलाड़ियों ने दो स्वर्ण, दो रजत और तीन कांस्य पदक हासिल किए। आद्या राठौर और शुभी राठौर ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि गार्गी चौहान और श्रेया ने रजत पदक अपने नाम किए। वहीं अनुष्का शर्मा, प्रत्यक्ष झा और अनुश्री वत्स ने कांस्य पदक हासिल किया। स्वर्ण पदक विजेता आद्या राठौर और शुभी राठौर तथा रजत पदक विजेता गार्गी चौहान और श्रेया का चयन राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए हुआ है।
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नोएडा। गौतमबुद्ध नगर के खिलाड़ियों ने सीबीएसई क्लस्टर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए सात पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता 22 से 25 अगस्त तक बिजनौर स्थित मूलचंद अकादमी स्कूल में आयोजित हुई। अकादमी के कोच उमेश ने बताया कि खिलाड़ियों ने दो स्वर्ण, दो रजत और तीन कांस्य पदक हासिल किए। आद्या राठौर और शुभी राठौर ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि गार्गी चौहान और श्रेया ने रजत पदक अपने नाम किए। वहीं अनुष्का शर्मा, प्रत्यक्ष झा और अनुश्री वत्स ने कांस्य पदक हासिल किया। स्वर्ण पदक विजेता आद्या राठौर और शुभी राठौर तथा रजत पदक विजेता गार्गी चौहान और श्रेया का चयन राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए हुआ है।