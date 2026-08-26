Noida News: बस ने ऑटो में मारी टक्कर, 5 घायल

माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। बीटा-2 कोतवाली क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो प्वाइंट पर एक बस ने ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो में सवार 5 लोग घायल हो गए। इनमें दो बच्चे भी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ऑटो चालक ने बस नंबर के आधार पर चालक के खिलाफ केस दर्ज कराया है।पीड़ित योगेश कुमार निवासी जलपुरा ने केस दर्ज कराया है कि वो अपने परिवार के साथ मंगलवार को अलीगढ़ जा रहे थे। जब ऑटो से वो यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो प्वाइंट पर पहुंचे तो पीछे से एक तेज रफ्तार बस ने ऑटो में टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद ऑटो पलट गया। हादसे में उसके अलावा उसकी साली सुरेखा व डोली, भतीजा अभय व यश भी घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उपचार के बाद सभी को घर भेज दिया गया। वहीं कोतवाली के प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि केस दर्ज कर बस चालक की तलाश की जा रही है।