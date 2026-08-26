Noida News: नई टीम ने संभाला कार्यभार

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। प्रज्ञान स्कूल में रोटरी क्लब ग्रीन के सहयोग से संचालित इंटरैक्ट क्लब का इंस्टॉलेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में वर्ष 2026-27 के लिए भव्या कुशवाहा ने प्रेसिडेंट, हर्षिता कौल ने सेक्रेटरी और आध्या गर्ग ने ट्रेजरार का कार्यभार संभाला। क्लब सदस्यों ने नई टीम को पिन लगाकर जिम्मेदारी सौंपी। क्लब ट्रेनर सौरभ बंसल ने पिछले वर्ष की टीम के कार्यों की सराहना करते हुए नई टीम को शुभकामनाएं दीं है। स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रिंसिपल रुचिका शर्मा ने बच्चों का स्वागत किया।

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