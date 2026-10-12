Noida News: जिम्स में डॉक्टर से मारपीट पर रेजिडेंट डॉक्टरों का हंगामा, कार्रवाई पर अड़े

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- एसीपी का घेराव कर नर्स और अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, संस्थान की ओर से पुलिस को पत्र लिखने का दावा- डॉक्टरों का आरोप- बाहरी युवकों को बुलाकर की गई मारपीट, संस्थान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने और ड्यूटी के दौरान मारपीट की धारा जोड़ने की मांगमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। कासना स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स) में जूनियर डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 10 अक्तूबर को हुई घटना के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों ने सोमवार को भी अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने मौके पर पहुंचे एसीपी ग्रेटर नोएडा डॉ. रवि शंकर के सामने विरोध जताते हुए स्टाफ नर्स नीतू चपराना और उसके साथ आए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) का कहना है कि जब तक संस्थान की ओर से कार्रवाई का लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक विरोध जारी रहेगा। सोमवार को डॉक्टरों के हंगामे के दौरान ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को भी परेशानी का सामन करना पड़ा।डॉक्टरों का आरोप है कि घटना के दिन अस्पताल प्रशासन ने कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बाद भी उनकी मांगों के अनुरूप कदम नहीं उठाए गए। इससे नाराज डॉक्टरों ने सोमवार को विरोध जारी रखा। उनका कहना है कि संस्थान की ओर से भी पुलिस को शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज कराया जाना चाहिए।