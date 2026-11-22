Noida News: चेन पुलिंग करने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 06:42 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 06:42 PM IST
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दादरी (संवाद )। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग के रेलवे स्टेशन दादरी के समीप यार्ड में हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन में चेन पुलिंग की गई। आरपीएफ से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12235 दिल्ली की तरफ जा रही थी । जब ट्रेन दिल्ली दादरी के समीप यार्ड में पहुंची तो चेन पुलिंग कर दी गई । ट्रेन में चेन पुलिंग बिहार के बेगूसराय जनपद के लखीसराय गांव निवासी संदीप भारती ने की थी। चेन पुलिंग करने पर ट्रेन रुक गई और चेन पुलिंग करने वाले आरोपी को पकड़ लिया गया। आरपीएफ कोतवाली में रेलवे अधिनियम एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई है ।
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