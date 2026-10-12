Noida News: गोगो की मौत का हिसाब मांगेगी पुलिस, मालकिन और डॉग वॉकर पर एफआईआर

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संवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। सेक्टर-93बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में छह साल के पालतू पग गोगो की मौत के मामले में सोमवार को पुलिस ने कुत्ते की मालकिन खुशी त्यागी के खिलाफ पशु क्रूरता से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। रविवार सुबह ग्रेट डेन नस्ल के कुत्ते ने गोगो पर हमला कर दिया था। उसे बचाने के लिए उसकी मालकिन नमिता सिंह करीब डेढ़ मिनट तक संघर्ष करती रहीं, लेकिन कुत्ते ने उसे नहीं छोड़ा। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया था। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।पुलिस को दी शिकायत में नमिता सिंह ने बताया कि वह रविवार सुबह रोज की तरह अपने छह साल के पालतू कुत्ते गोगो को टहलाने निकली थीं। इसी दौरान सोसाइटी में रहने वाले ग्रेट डेन नस्ल के कुत्ता अपने डॉग वॉकर के साथ घूम रहा था। उसने अचानक गोगो पर हमला कर दिया। कुत्ते ने उसे बुरी तरह काट लिया। नमिता ने गोगो को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुत्ता लगातार उस पर हमला करता रहा, जिससे इससे माैत हो गई। घटना के दौरान कुत्ते की देखभाल करने वाला डॉग वॉकर भी मौके से चला गया। इसके बाद नमिता ने डायल-112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। नमिता का आरोप है कि इससे पहले भी उस ग्रेट डेन ने उनके पालतू कुत्ते पर हमला किया था।