Noida News: बंद घरों को निशाना बनाकर मोबाइल चोरी करने वाला गिरोह पकड़ा

माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। कोतवाली सेक्टर-63 पुलिस ने बंद घरों से मोबाइल और कीमती सामान चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए चार बदमाशों को पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से चोरी के 24 मोबाइल फोन, एक बाइक, दो हजार रुपये और नौ चाकू बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी चोरी किए गए मोबाइल को राह चलते लोगों को सस्ते दामों में बेच देते थे।नोएडा सेंट्रल के एडीसीपी स्वतंत्र सिंह ने बताया कि शनिवार को लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर टीम ने गढ़ी गोलचक्कर की ओर जाने वाले अंडरपास के पास घेराबंदी कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान सिक्कू राजकुमार, राजा भास्कर, रिषभ और श्याम साहू के रूप में हुई है। चारों चोटपुर कॉलोनी में रह रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वह ऐसी बहुमंजिला इमारतों की रेकी करते थे, जहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। रेकी के दौरान उन्हें जो बंद घर मिलता था, उसमें घुसकर मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य कीमती सामान चोरी कर लेते थे। चोरी का सामान एकत्र होने के बाद उसे सस्ते दाम पर राह चलते लोगों को बेच देते थे। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के पास से बरामद बाइक भी चोरी की है। पुलिस जांच में आरोपियों से जुड़े तीन मुकदमों की जानकारी सामने आई है। इनमें दो मुकदमे थाना सेक्टर-63 और एक मुकदमा थाना फेस-3 में दर्ज है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।