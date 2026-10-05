फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Fusion Homes residents troubled by open drain

Noida News: खुले नाले से परेशान फ्यूजन होम्स के निवासी

Mon, 05 Oct 2026 05:40 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 05:40 PM IST
विज्ञापन
Fusion Homes residents troubled by open drain
ग्रेनो वेस्ट स्थित फ्यूजन होम्स सोसाइटी की मार्किट के सामने खुला पड़ा नाला। स्रोत निवासी
-बदबू के साथ टूटी बाउंड्रीवाल से हादसे का खतरा, कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान
विज्ञापन

ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेनो वेस्ट स्थित फ्यूजन होम्स सोसाइटी की मार्केट के सामने खुले नाले से निवासी परेशान हैं। नाला खुला होने के कारण आसपास लगातार बदबू बनी रहती है। वहीं, मार्केट की तरफ नाले की बाउंड्रीवाल टूटने से हादसे का खतरा भी बना हुआ है।

निवासी अनुभव दुबे ने बताया कि कई बार संबंधित विभाग से नाला ढकने और टूटी बाउंड्रीवाल की मरम्मत कराने की मांग की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि नाले का एक हिस्सा मार्केट की तरफ है। बाउंड्रीवाल टूटने से वहां से गुजरने वाले लोगों के नाले में गिरने का खतरा रहता है। बदबू से मार्केट आने-जाने वाले लोगों को भी परेशानी होती है। निवासियों ने नाला जल्द ढकने, बाउंड्रीवाल की मरम्मत और सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed