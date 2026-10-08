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Noida News: गोल्ड जमा कराने के नाम पर 1.77 लाख की ठगी, चार पर प्राथमिकी

Thu, 08 Oct 2026 07:16 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 07:16 PM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर क्षेत्र के तिलपता गांव निवासी एक व्यक्ति से उधार और गोल्ड के नाम पर 1.77 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर सूरजपुर पुलिस ने गांव में किराये पर रहने वाले संदीप कुमार, उसके पिता महाराज सिंह, पत्नी भारती और मुथूट फिनकॉर्प कर्मचारी आकाश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

तिलपता निवासी रिछपाल सिंह ने पुलिस को बताया कि जालौन के आटा थाना क्षेत्र के अकबरपुर निवासी संदीप कुमार उनके गांव में किराये पर रहता था और ठेकेदारी करता था। रिछपाल के मुताबिक संदीप ने जरूरत बताकर आरटीजीएस के जरिये एक लाख रुपये उधार लिए। इसके बाद उसने एक लाख रुपये और मांगे। चार अप्रैल को रिछपाल ने एक लाख रुपये और भेज दिए। संदीप ने 3.20 लाख रुपये लौटाने का लिखित आश्वासन भी दिया। आरोप है कि बाद में संदीप ने बताया कि उसका 76,800 रुपये का गोल्ड मुथूट फिनकॉर्प में जमा है। आठ सितंबर को वह अपने पिता और पत्नी के साथ रिछपाल के साथ दादरी स्थित मुथूट फिनकॉर्प कार्यालय पहुंचा। वहां उसने गोल्ड की पर्ची कर्मचारी आकाश को दी। करीब 20 मिनट बाद संदीप ने अगले दिन गोल्ड बेचकर रकम लौटाने की बात कही। अगले दिन संदीप के नहीं मिलने पर रिछपाल कार्यालय पहुंचे। आरोप है कि आकाश ने बताया कि गोल्ड जुलाई में ही निकाला जा चुका था। इसके बाद संदीप परिवार समेत मकान पर ताला लगाकर फरार हो गया। कोतवाली प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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