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Noida News: कार के चारों टायर खोल ले गए चोर

Mon, 12 Oct 2026 08:20 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 08:20 PM IST
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नोएडा। सेक्टर-19 में चोरों ने कंपनीकर्मी की कार को निशाना बनाते हुए उसके चारों टायर चोरी कर लिए। सेक्टर-19 के सी ब्लॉक निवासी अवधेश कुमार एक कंपनी में नौकरी करते हैं। उन्होंने बृहस्पतिवार रात अपनी फ्रोंक्स कार घर के पास शनि बाजार में खड़ी की थी। इसके बाद वह घर चले गए। अगले दिन कार्यालय जाने के लिए कार के पास पहुंचे तो उसके चारों पहिये गायब मिले। चोर कार को ईंटों के सहारे छोड़कर फरार हो गए थे। थाना प्रभारी अरविंद कुमार के मुताबिक, शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों का पता लगाने में जुटी है।
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