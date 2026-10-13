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Noida News: मेले में बिछड़े दो बच्चे एक घंटे में मिले, महिला का मोबाइल भी बरामद

Tue, 13 Oct 2026 07:11 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 07:11 PM IST
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मेले में बिछड़े दो बच्चे एक घंटे में मिले, महिला का मोबाइल भी बरामद
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नोएडा। सेक्टर-21ए स्थित नोएडा स्टेडियम में लगे मेले में सोमवार रात पुलिस की तत्परता से दो परिवारों को बड़ी राहत मिली। मेले में अपनी मां से बिछड़ी 9 वर्षीय बच्ची और पिता से अलग हुआ चार वर्षीय बच्चा सुरक्षित मिल गए। इसके अलावा गुम हुआ एक महिला का मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद कर उसे सौंप दिया। खोड़ा, गाजियाबाद निवासी राहुल मिश्रा अपने चार वर्षीय बेटे शिवाय के साथ मेले में आए थे। भीड़ के बीच शिवाय उनसे बिछड़ गया। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने तलाश शुरू की। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद बच्चा बड़े झूले के पास रोता हुआ मिला। पुलिसकर्मियों ने उसे उसके पिता के सुपुर्द कर दिया। इसी तरह नौ वर्षीय इशिका भी मेले में घूमते समय अपनी मां रेनू से अलग हो गई थी। पुलिस टीम ने बच्ची को तलाशकर सुरक्षित उसकी मां तक पहुंचाया। मेले में मुस्कान नाम की महिला का मोबाइल फोन भी खो गया था। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद खोजबीन की और करीब आधे घंटे में फोन बरामद कर महिला को लौटा दिया।
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