फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   First State-Level Boxing Championship in Gautam Buddha Nagar

Noida News: गौतमबुद्ध नगर में पहली राज्य स्तरीय बॉक्सिंग

Tue, 06 Oct 2026 08:29 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 08:29 PM IST
विज्ञापन
First State-Level Boxing Championship in Gautam Buddha Nagar
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

ग्रेटर नोएडा।
गौतमबुद्ध नगर में पहली बार यूपीबीए अंडर-12 मिनी बालक यूपी स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप-2026 का आयोजन होगा। दादरी क्षेत्र के सादोपुर गांव स्थित जेएसबी बॉक्सिंग अकादमी में 24 और 25 अक्टूबर को होने वाली प्रतियोगिता में प्रदेशभर के उभरते बॉक्सर हिस्सा लेंगे। जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन ने प्रतियोगिता की तैयारियां शुरू कर दी हैं।




जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन के सचिव प्रवेश बैसोया ने बताया कि खिलाड़ियों के मुकाबले 23, 25, 27, 30, 33, 35, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 और 61 किलोग्राम भार वर्ग में होंगे। प्रतियोगिता का उद्देश्य कम उम्र के खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर प्रतिभा दिखाने का मंच उपलब्ध कराना और उन्हें बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। उन्होंने कहा कि जिले में पहली बार इस स्तर की अंडर-12 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को प्रदेश के अन्य जिलों के प्रतिभाशाली बॉक्सरों के साथ मुकाबला करने और अनुभव हासिल करने का अवसर मिलेगा। आयोजकों को प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के पहुंचने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed