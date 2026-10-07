Noida News: पेयजल संकट पर फेडरेशन ने जताई नाराजगी

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इन समस्याओं को लेकर फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूए ग्रेटर नोएडा के पदाधिकारियों ने प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार से मुलाकात की। उन्हें शहर के सेक्टरों की समस्याओं के बारे में बताया।

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ग्रेटर नोएडा। सुबह की शुरुआत जब नल में पर्याप्त पानी के इंतजार से हो और कई बार आने वाला पानी भी साफ न हो, तो इसका असर सीधे परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। ग्रेटर नोएडा के कई सेक्टरों में इन दिनों पेयजल व्यवस्था से जुड़ी ऐसी ही परेशानियां सामने आ रही हैं। कहीं पानी का दबाव इतना कम है कि ऊपरी मंजिलों तक पानी नहीं पहुंच रहा, तो कहीं गंदे पानी की शिकायत लोगों को परेशान कर रही है।