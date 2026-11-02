फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   fdsgf

Noida News: ग्रेटर नोएडा में गैंगस्टर एक्ट के 3 आरोपी बरी

Mon, 02 Nov 2026 07:28 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 07:28 PM IST
विज्ञापन
fdsgf
ग्रेटर नोएडा। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 2010 में जेवर थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में बुलंदशहर के राहुल और प्रदीप तथा गुरुग्राम के विजेंद्र सिंह को दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन ने 13 अक्तूबर 2010 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि राहुल गिरोह का सरगना है और अन्य सदस्य हरियाणा से अवैध शराब उत्तर प्रदेश में बेचते थे। 1 अक्तूबर 2010 को झुप्पा-पलवल रोड पर पकड़ी गई शराब को गैंग चार्ट का आधार बनाया गया था। बचाव पक्ष ने आरोपियों को झूठा फंसाने की दलील दी। अदालत ने कहा कि अभियोजन यह साबित नहीं कर सका कि आरोपी किसी गिरोह के सदस्य थे। यह भी सिद्ध नहीं हुआ कि उन्होंने हिंसा, धमकी या आतंक से अनुचित लाभ कमाया। इसलिए अदालत ने तीनों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed