Noida News: अकेले फ्लैट में रहता था युवक, 21वीं मंजिल से गिरकर गई जान

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- आगरा के पुलिस लाइन का निवासी था मृतक, परिजन ने नहीं दी शिकायतमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट स्थित सेंचुरियन पार्क टेरिस होम सोसाइटी में सोमवार शाम 21वीं मंजिल से गिरकर निजी कंपनी में नौकरीपेशा युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान आगरा के पुलिस लाइन निवासी हर्षित लवानियां (31) के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है। बिसरख कोतवाली पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।पुलिस के मुताबिक सोमवार शाम करीब साढ़े छह बजे डायल-112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि सेंचुरियन पार्क टेरिस होम सोसाइटी में एक युवक 21वीं मंजिल से गिर गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास मौजूद लोग युवक को जीवित होने की उम्मीद में आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल ले गए, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल और संबंधित फ्लैट की जांच की। इस दौरान कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। घटना की सूचना मिलने पर हर्षित के पिता अमिताभ लवानियां समेत अन्य परिजन भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को बताया कि हर्षित एक निजी कंपनी में नौकरी करता था और सोसाइटी के फ्लैट में अकेले रहता था।