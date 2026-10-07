Noida News: यात्रियों की सुरक्षा या कागजी खानापूर्ति... फिटनेस के बाद भी बसों में लग रही आग

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फिटनेस में पास हो रहीं बसों में नहीं थम रही आग लगने की घटनाएंकागजों में चमक रहे फिटनेस के दावे...बस बन रहीं आग को गोलामाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। सोचिए... बस में सफर के बीच अचानक धुआं उठे, कुछ ही पलों में आग की लपटें चारों तरफ फैल जाएं और यात्रियों के सामने जिंदगी बचाने के लिए बस से कूदने के अलावा कोई रास्ता न बचे। जिले में यात्री बसों की सुरक्षा को लेकर सामने आ रही घटनाएं अब इसी खौफ की तस्वीर दिखा रही हैं। महज 20 दिन में दो एक्सप्रेसवे पर बसों में आग लगने से सवाल उठ रहा है कि कागजों में फिट घोषित बसें सड़क पर यात्रियों के लिए कितनी सुरक्षित हैं। बसों में खामियां सामने आने के बाद भी परिवहन विभाग की ओर से बसों की जांच और कार्रवाई नहीं किए जाने से सवाल उठ रहे हैं।बीते महीने 23 सितंबर की रात यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस में आग लग गई थी। जहां 9 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद मंगलवार को नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर मंगलवार की शाम बस में आग लग गई। इस घटना में बस के आग की चपेट में आने से पहले यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दोनों घटनाओं ने बसों की फिटनेस कागजों में तो फिट मिली थी, लेकिन असल में तकनीकी तौर पर फिटनेस, वायरिंग, रखरखाव और अग्निशमन इंतजामों की जांच पर सवाल खड़े किए हैं। तब से अब तक परिवहन विभाग ने तीन दर्जन से ज्यादा बसों पर कार्रवाई तो की, लेकिन उसका असर सड़कों पर नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि सिर्फ 20 दिन के अंतराल में ही दूसरी बर्निंग बस की घटना सामने आई। ऐसे में यात्रियों ने सड़कों पर दौड़ रही बसों की फिटनेस और सुरक्षा मानकों की नियमित जांच की मांग उठाई है।