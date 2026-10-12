Noida News: मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार

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कोतवाली पुलिस ने मारपीट व गाली-गलौज के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान ग्राम मेहन्दीपुर बांगर निवासी मोनू के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया गया और क्षेत्र में अभियान चलाया गया। तभी पुलिस को रविवार को चण्डीगढ़ तिराहे से तक्कीपुर बांगर रोड के पास आरोपी की गुप्त सूचना मिली। पुलिस ने सूचना के आधार पर उसे इलाके से दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि मुबीन की मार्केट में एक होटल में 14 सितंबर को पैसे के लेन-देन को लेकर हुए विवाद की शिकायत मिली थी।