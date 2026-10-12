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Noida News: मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार

Mon, 12 Oct 2026 08:17 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 08:17 PM IST
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रबूपुरा (संवाद)।
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कोतवाली पुलिस ने मारपीट व गाली-गलौज के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान ग्राम मेहन्दीपुर बांगर निवासी मोनू के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया गया और क्षेत्र में अभियान चलाया गया। तभी पुलिस को रविवार को चण्डीगढ़ तिराहे से तक्कीपुर बांगर रोड के पास आरोपी की गुप्त सूचना मिली। पुलिस ने सूचना के आधार पर उसे इलाके से दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि मुबीन की मार्केट में एक होटल में 14 सितंबर को पैसे के लेन-देन को लेकर हुए विवाद की शिकायत मिली थी।
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