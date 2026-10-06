Noida News: स्विस राष्ट्रपति के भ्रमण से आईटी और एविएशन में निवेश की बढ़ीं संभावनाएं

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एटीसी टॉवर, टर्मिनल और एयरसाइड की सुविधाओं का लिया जायजाज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल की विकसित प्रोजेक्ट से यूपी और स्विट्जरलैंड के बीच मजबूत होंगे आर्थिक व तकनीकी संबंधयूपी की बेहतर कनेक्टिविटी और निवेश नीतियों से एविएशन के साथ आईटी-इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में सहयोग की बढ़ी उम्मीदमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मंगलवार को स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पार्मेलिन ने अपने 65 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ दौरा किया। उत्तरप्रदेश सरकार के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा व अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार, इंवेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद ने राष्ट्रपति का अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। यह दौरा उत्तरप्रदेश और स्विट्जरलैंड के बीच आर्थिक, तकनीकी और एविएशन क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।राष्ट्रपति करीब 11:30 बजे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। वह वहां करीब दो बजे तक रहे। एयरपोर्ट पर उनके दौरे की शुरुआत एनआईए ऑफिस में हुई, जहां अवनी बोर्ड रूम में एयरपोर्ट से संबंधित प्रस्तुतीकरण दिया गया। इस दौरान राष्ट्रपति गाई पार्मेलिन ने भी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित किया। इसके बाद एयरपोर्ट परिसर के आंगन में भारतीय संगीत की धुनों के बीच लंच का आयोजन किया गया और ग्रुप फोटोग्राफी भी हुई। राष्ट्रपति गाई पार्मेलिन, उनकी पत्नी और चयनित अधिकारी एयरसाइड तथा एटीसी टॉवर के विशेष निरीक्षण के लिए गए।