फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Farmers' sit-in continues at the tehsil; organizations extend support.

Noida News: तहसील में किसानों का धरना जारी, संगठनों ने दिया समर्थन

Tue, 25 Aug 2026 09:31 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 09:31 PM IST
विज्ञापन
Farmers' sit-in continues at the tehsil; organizations extend support.
जेवर तहसील में मंगलवार को चल रहे किसानों के धरना प्रदर्शन के दौरान हुक्के का आनंद लेते बुजुर्
- खुर्जा कट पर सीढ़ी और स्थानीय लोगों को टोल में राहत देने की मांग
विज्ञापन

यमुना सिटी। जेवर तहसील में विभिन्न मांगों को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। भारतीय किसान यूनियन के पवन चौरोली के नेतृत्व में शुरू हुए धरने में खुर्जा कट पर सीढ़ी बनवाने और स्थानीय लोगों को आधार कार्ड के आधार पर टोल से राहत देने की मांग की जा रही है। मंगलवार को अन्य किसान संगठनों ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन दिया।

किसान नेता पवन चौरोली ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के जिला अध्यक्ष संजय शर्मा और भारतीय किसान यूनियन जनसेवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमदत्त शर्मा ने किसानों की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन में साथ देने की बात कही। पवन चौरोली ने कहा कि खुर्जा कट पर जेसीबी से सफाई कराने के बावजूद प्राधिकरण ने सीढ़ी का निर्माण शुरू नहीं कराया है। स्थानीय लोगों को टोल में राहत देने की मांग पर भी अधिकारी लगातार टालमटोल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी होने तक धरना जारी रहेगा। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed