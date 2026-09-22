Noida News: बिजली कर्मचारियों से नाराज किसानों ने दिया धरना, अभद्रता का लगाया आरोप
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 08:59 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 08:59 PM IST
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फोटो....
जहांगीरपुर। बिजली विभाग के अधिकारियों के विरोध में मंगलवार को जहांगीरपुर बिजली सब स्टेशन पर किसानों ने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही किसान वहीं पर धरने पर बैठ गए। किसानों ने बिजली अधिकारियों पर अभद्रता करने और आमजनों की समस्या का समय से निस्तारण न करने का आरोप भी लगाया है। ग्रामीणों ने भारतीय किसान यूनियन चढ़नी के नेतृत्व में सब स्टेशन पर धरना दिया। किसान मानवेंद्र सिंह ने बताया फीडर चिंगरावली की 11 हजार वोल्ट लाइन से संबंधित समस्या को लेकर बिजलीघर पहुंचे थे। प्रार्थना पत्र देने के बाद उन्हें रिसीविंग नहीं दी गई। वहीं सब स्टेशन पर मौजूद तकनीकी कर्मचारी राहुल पटेल ने उनसे और अन्य उपभोक्ताओ से अभद्रता करनी शुरू कर दी। जिससे किसानों ने धरना शुरू कर दिया। लगभग दो घंटे धरना चलने के बाद मौके पर पहुंचे जेई ने लोगों से मिलकर बात की और कार्रवाई का आश्वासन दिया, इसके बाद धरना समाप्त हुआ है। धरने मे नेम सिंह, हरिओम, राजवीर सिंह, पन्नालाल, चंरवीर, संजीव सिंह, वसंत समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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जहांगीरपुर। बिजली विभाग के अधिकारियों के विरोध में मंगलवार को जहांगीरपुर बिजली सब स्टेशन पर किसानों ने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही किसान वहीं पर धरने पर बैठ गए। किसानों ने बिजली अधिकारियों पर अभद्रता करने और आमजनों की समस्या का समय से निस्तारण न करने का आरोप भी लगाया है। ग्रामीणों ने भारतीय किसान यूनियन चढ़नी के नेतृत्व में सब स्टेशन पर धरना दिया। किसान मानवेंद्र सिंह ने बताया फीडर चिंगरावली की 11 हजार वोल्ट लाइन से संबंधित समस्या को लेकर बिजलीघर पहुंचे थे। प्रार्थना पत्र देने के बाद उन्हें रिसीविंग नहीं दी गई। वहीं सब स्टेशन पर मौजूद तकनीकी कर्मचारी राहुल पटेल ने उनसे और अन्य उपभोक्ताओ से अभद्रता करनी शुरू कर दी। जिससे किसानों ने धरना शुरू कर दिया। लगभग दो घंटे धरना चलने के बाद मौके पर पहुंचे जेई ने लोगों से मिलकर बात की और कार्रवाई का आश्वासन दिया, इसके बाद धरना समाप्त हुआ है। धरने मे नेम सिंह, हरिओम, राजवीर सिंह, पन्नालाल, चंरवीर, संजीव सिंह, वसंत समेत अन्य लोग मौजूद रहे।