Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Farmer guarding paddy crop murdered in Rabupura

ग्रेटर नोएडा: रबूपुरा में धान की रखवाली कर रहे किसान की हत्या, लाठी-डंडों से पीटकर ले ली जान

Sun, 08 Nov 2026 12:24 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, रबूपुरा
अमर उजाला नेटवर्क, रबूपुरा Published by: Akash Dubey Updated Sun, 08 Nov 2026 12:24 PM IST
विज्ञापन
Farmer guarding paddy crop murdered in Rabupura
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

कोतवाली क्षेत्र में बीती रात खेतों में धान की रखवाली कर रहे किसान की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। यह घटना रुस्तमपुर गांव के पास स्थित खेतों में हुई। मृतक किसान का नाम इस्माइल है, जो मेहंदीपुर गांव का निवासी था। बताया जा रहा है कि धान चोरी करने आए चोरों ने किसान का विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी। सुबह करीब 7:00 बजे जब परिजन चाय-नाश्ता लेकर खेतों पर पहुंचे, तब उन्हें मामले की जानकारी हुई। परिजनों ने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस की टीमें शिकायत के आधार पर जांच में जुट गई हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed