जेवर में मौत पर हंगामा: निजी अस्पताल के बाहर शव रखकर परिजनों ने किया प्रदर्शन, इलाज में लापरवाही का आरोप

आरोप है कि गांव चोरोली निवासी कर्मवीर (45) को कुछ दिन पहले इलाज के लिए जेवर के आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि भर्ती किए जाने के समय उनकी हालत इतनी गंभीर नहीं थी, लेकिन उपचार के दौरान उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। हालत अधिक खराब होने पर कर्मवीर को ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहां कुछ दिन इलाज चलने के बाद सोमवार उनकी मौत हो गई।