Noida News: श्रीदुर्गे मंदिर परिसर में मेला कल से
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 06:17 PM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 06:17 PM IST
विज्ञापन
यमुना सिटी (संवाद)।
जेवर के श्रीदुर्गे मंदिर परिसर में मेला शुक्रवार से शुरू होगा। इसके लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं। शुक्रवार शाम सात बजे रामलीला मंचन का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
विज्ञापन
जेवर के श्रीदुर्गे मंदिर परिसर में मेला शुक्रवार से शुरू होगा। इसके लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं। शुक्रवार शाम सात बजे रामलीला मंचन का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।