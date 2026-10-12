Noida News: एमिटी में मानसिक स्वास्थ्य पर विशेषज्ञों का मंथन

विज्ञापन

नोएडा। सेक्टर-125 स्थित एमिटी विश्वविद्यालय में सोमवार को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस दौरान विशेषज्ञों ने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों के अनुभव सुनने और संवेदनशील देखभाल पर जोर दिया। सेंट स्टीफंस अस्पताल की सलाहकार डॉ. रूपाली शिवलकर ने मरीजों की बात सुनने और उपचार में उनकी भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। पैनल चर्चा में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े अनुभव और चुनौतियां साझा की गईं। छात्रों ने डिजिटल युग में मानसिक स्वास्थ्य पर विचार रखे। साथ ही पोस्टर, नारा लेखन प्रतियोगिता और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया।