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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। भारतीय किसान यूनियन (बलराज) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी बलराज सिंह भाटी ने संगठन के विस्तार करते हुए दो नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ताहिर खान को दादरी ब्लॉक उपाध्यक्ष और रहीसुद्दीन को दादरी ब्लॉक महासचिव नियुक्त किया। इस मौके पर महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय संयोजक रेखा सिवाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता विपिन खारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शौकत अली चेची, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष योगेश वैष्णव, समेत पदाधिकारी मौजूद रहें।